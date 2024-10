Donnapop.it - In mezzo a tante coppie che divorziano, ce n’è una che si è sposata due volte: il doppio sì di Beatrice Valli e Marco Fantini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Doporotte, finalmente qualcuno che decide di giurarsi amore eternoduesi erano sposati già due anni efa, a Capri. Cosa è successo poi? Sabato 19 settembre la coppia ha deciso di convolare a nozze in chiesa. A differenza della prima volta sull’isola campana, però, questa voltahanno preferito tenere il massimo riserbo sul secondo matrimonio. Via Instagram, poi, la conferma: “Sì! Ci siamo sposati in chiesa”.si sono sposati per la seconda voltahanno scelto una chiesa in Emilia Romagna, la regione natale di lei, che è originaria di Bologna. Al matrimonio erano presenti gli affetti più stretti della coppia, ovvero familiari e amici intimi dei due ex volti di Uomini e Donne.