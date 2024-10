In campo contro mafia e mazzette . Trasparenza, etica, responsabilità. Lezioni per i dipendenti pubblici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lotta alla corruzione, a Cernusco i dipendenti pubblici tornano fra i banchi per un giorno, a lezione di legalità. In cattedra, Avviso pubblico, l’associazione in prima linea nella lotta contro le mafie e le mazzette. All’appuntamento in Municipio, anche la vicesindaca Paola Colombo e Debora Comito, assessora alla partita. È la terza iniziativa che va in questa direzione in pochi giorni: martedì scorso, il Municipio ha partecipato alla Commissione anti-mafia di Città metropolitana insieme agli altri Comuni dell’hinterland, con Alessandra Dolci, procuratore aggiunto della Dda di Milano, e ha approvato una stretta sulle slot machine, altro mercato fiorente per la criminalità organizzata. Ora, il corso tenuto dalla dirigente della Provincia di Lucca Brunella Ponza, su input dell’organizzazione che dal 1996 riunisce gli amministratori che promuovono il rispetto delle regole. Ilgiorno.it - In campo contro mafia e mazzette . Trasparenza, etica, responsabilità. Lezioni per i dipendenti pubblici Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lotta alla corruzione, a Cernusco itornano fra i banchi per un giorno, a lezione di legalità. In cattedra, Avviso pubblico, l’associazione in prima linea nella lottale mafie e le. All’appuntamento in Municipio, anche la vicesindaca Paola Colombo e Debora Comito, assessora alla partita. È la terza iniziativa che va in questa direzione in pochi giorni: martedì scorso, il Municipio ha partecipato alla Commissione anti-di Città metropolitana insieme agli altri Comuni dell’hinterland, con Alessandra Dolci, procuratore aggiunto della Dda di Milano, e ha approvato una stretta sulle slot machine, altro mercato fiorente per la criminalità organizzata. Ora, il corso tenuto dalla dirigente della Provincia di Lucca Brunella Ponza, su input dell’organizzazione che dal 1996 riunisce gli amministratori che promuovono il rispetto delle regole.

