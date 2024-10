Il prezzo dell’energia elettrica oggi 21 ottobre 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopri i prezzi aggiornati dell’energia elettrica in Italia per il mese di ottobre 2024, con dettagli sulle tariffe monorarie e biorarie. Il prezzo dell’energia elettrica oggi stabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costo dell’energia elettrica al kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte. Quifinanza.it - Il prezzo dell’energia elettrica oggi 21 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopri i prezzi aggiornatiin Italia per il mese di, con dettagli sulle tariffe monorarie e biorarie. Ilstabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costoal kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.

