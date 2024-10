Gaeta.it - Il Besiktas rivela dettagli sulla trattativa per Ciro Immobile, l’attaccante italiano di punta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La recente intervista di Huseyin Yucel, vicepresidente del, ha acceso i riflettori su interessanti dinamiche di mercato in corso nel calcio europeo. Durante il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, tenutosi a Palazzo Valentini a Roma, Yucel ha condiviso retroscena significativiper l'acquisto del centravanti della Lazio,. Le dichiarazioni del dirigente turco offrono uno spaccato non solo della determinazione delnel rafforzare la propria squadra, ma anche della professionalità e del valore di un giocatore acclamatissimo nel panorama calcistico internazionale. I retroscena delle trattative perHuseyin Yucel hato che i dirigenti delhanno dedicato intensa attenzione all'acquisto di, al punto da rimanere chiusi in albergo per tre interi giorni.