Isaechia.it - Grande Fratello, scambio tra Italia e Spagna: nella Casa arriva Maica, ecco i due inquilini che potrebbero andare al Gran Hermano

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile ilhanno dato il via ad un esperimento che prevede la collaborazione tra i due format del celebre reality show. Nel corso dell’ultima puntata delDebate 17 il conduttore ha annunciato che la concorrenteBenedicto, una modella spagnola di 25 anni, dovrebbe lasciare il programma per volare in. La ragazza è stata dapprima chiamata in Confessionale, dove le è stata comunicata la sua squalifica: “Devi lasciare immediatamente la. Mi dispiace ma devi uscire adesso. C’è un motivo concreto per abbandonare laquesta sera“. Credendo di essere stata espulsa dalla trasmissioneha iniziato a piangere chiedendo: “Perché, cosa ho fatto? Adesso devo uscire? Allora prima di andarmene voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto per restare qui fino ad ora“. A seguire una sua coinquilina, Daniela, l’ha raggiunta.