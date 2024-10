Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione questa sera? Tutte le anticipazioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, 21 ottobre, con un nuovo appuntamento su Canale 5 in prima serata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini affronterà nuovi colpi di scena che i telespettatori stanno aspettando da tutta la settima. Ecco le anticipazioni in attesa della puntata. Tema centrale della serata sarà sicuramente l’amore che sboccia, giorno dopo giorno, tra Shaila Gatta e Javier Martinez. L’ex velina ha confidato agli altri inquilini di essere ormai sempre più interessata a conoscere il pallavolista. E tra abbracci, confidenze e teneri bacetti il rapporto tra i due è sempre più forte. Ma attenzione! questa sera potrebbe esserci un nuovo ingresso nella casa: si tratta di Maica Benedicto, modella protagonista dell’attuale edizione spagnola del reality show. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Iltorna, 21 ottobre, con un nuovo appuntamento su Canale 5 in primata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini affronterà nuovi colpi di scena che i telespettatori stanno aspettando da tutta la settima. Ecco lein attesa della puntata. Tema centrale dellata sarà sicuramente l’amore che sboccia, giorno dopo giorno, tra Shaila Gatta e Javier Martinez. L’ex velina ha confidato agli altri inquilini di essere ormai sempre più interessata a conoscere il pallavolista. E tra abbracci, confidenze e teneri bacetti il rapporto tra i due è sempre più forte. Ma attenzione!potrebbe esserci un nuovo ingresso nella casa: si tratta di Maica Benedicto, modella protagonista dell’attuale edizione spagnola del reality show.

