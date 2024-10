Lapresse.it - Francesco Totti: “Tornare a giocare? Mai dire mai”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ci sono squadre che mi hanno chiamato per, e mi hanno fatto pensare. Sarebbe difficile ma nella vita maimai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni da fine carriera”. Lo ha dettodurante il Betsson Sport Day. L’ex capitano della Roma, 48 anni, ha giocato la sua ultima stagione nel 2017. “Una volta ho fatto una battuta e ho detto in un’intervista che non c’è poi tanta qualità adesso – ha proseguitoriferendosi al calcio di oggi – perciò potrei ri, ma sono solo chiacchiere, non fate un articolo dove dite che poi torno aa pallone”, ha aggiuntosorridendo. Ko con Inter ci sta, siamo solo all’inizio “La partita l’ho vista, è andata come noi romanisti non avremmo voluto.