Fonseca segna territorio al Milan: "Non me ne frega niente dei nomi dei giocatori"

2024-10-18 16:32:04

I portoghesi Paolo Fonseca, L'allenatore del Milan, questo venerdì, ha assicurato che affronterà i problemi nello spogliatoio in prima persona perché se ne frega dei nomi dei giocatori e della loro reputazione. "Non metto in mostra la mia leadership, non sono un attore. Quello che dico lo dico nello spogliatoio faccia a faccia. Se abbiamo un problema non me ne frega niente del nome del giocatore, io confrontarsi direttamente con la squadra o i giocatori che hanno commesso degli errori", ha affermato in conferenza stampa In Italia si parla da settimane dello spogliatoio della squadra Milano va da solo.

