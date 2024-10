Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric Ilgiornaleditalia.it - Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric

Milan-Club Brugge - Fonseca : “Siamo dei santi - dobbiamo essere più diavoli” - Bisogna fare il fallo che c’è bisogno fare, con intelligenza. Quello che vogliamo fare è continuare a crescere anche in questa competizione. In futuro spero che questo atteggiamento possa essere la normalità, poi possiamo crescere, e secondo me stiamo crescendo, anche nelle altre cose”. E’ questo che conta. (Sportface.it)

DIRETTA | Milan-Club Brugge - la conferenza di Fonseca e Reijnders : seguila LIVE - Fonseca (LaPresse) – Calciomercato. itIl Diavolo è chiamato a conquistare la prima vittoria per iniziare a pensare seriamente alla qualificazione alla fase finale. . it. it: Milan-Club Brugge, le dichiarazioni di Reijnders C’è Tiijani Reijnders in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca. Reijnders (LaPresse) – MilanLive. (Calciomercato.it)