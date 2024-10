Fermato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini: la ricostruzione della tragica vicenda a Garzeno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di oggi, è stato emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane di 17 anni accusato dell’omicidio di Candido Montini, un noto ex vicesindaco di Garzeno, in provincia di Como. L’anziano, titolare di un negozio di alimentari, è stato trovato assassinato nella propria abitazione il 24 settembre. Gli sviluppi delle indagini portano a quei drammatici eventi che hanno scosso la comunità locale, mentre le autorità continuano a fare luce sull’accaduto. La dinamica dell’omicidio L’assassinio di Candido Montini ha scosso profondamente la piccola frazione di Catasco, dove l’anziano viveva e lavorava. I fatti si sono verificati nella serata del 24 settembre, quando Montini è stato trovato morto nella sua casa, dopo essere stato colpito a coltellate. Gaeta.it - Fermato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini: la ricostruzione della tragica vicenda a Garzeno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di oggi, è stato emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane di 17 anni accusato deldi, un noto ex vicesindaco di, in provincia di Como. L’anziano, titolare di un negozio di alimentari, è stato trovato assassinato nella propria abitazione il 24 settembre. Gli sviluppi delle indagini portano a quei drammatici eventi che hanno scosso la comunità locale, mentre le autorità continuano a fare luce sull’accaduto. La dinamica delL’assassinio diha scosso profondamente la piccola frazione di Catasco, dove l’anziano viveva e lavorava. I fatti si sono verificati nella serata del 24 settembre, quandoè stato trovato morto nella sua casa, dopo essere stato colpito a coltellate.

Test del dna per tutto il paese di Garzeno - fermato un minorenne per l'omicidio di Candido Montini - Montini, vedovo, due figli, era in pensione da qualche tempo ma continuava ad alzare ogni mattina la saracinesca della piccola bottega e a preparare le ceste del pane che, per una vita intera, aveva portato casa per casa. Dall'autopsia era emerso che si sarebbe difeso dai venti fendenti sferrati dal killer. (Agi.it)