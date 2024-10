Falsi bilanci in Comune, assolto ex dirigente alle Finanze (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex dirigente delle Finanze del Comune di Caserta, Giacchino Petrella, è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di falso in atto pubblico e in bilancio. Lo ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Sergio Enea, che ha accolto la Casertanews.it - Falsi bilanci in Comune, assolto ex dirigente alle Finanze Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'exdelledeldi Caserta, Giacchino Petrella, è stato"perché il fatto non sussiste" dall'accusa di falso in atto pubblico e ino. Lo ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Sergio Enea, che ha accolto la

"Obbedire al Comune non è reato" - assolto un cittadino che aveva rimosso strisce di un parcheggio abusive - Un residente di Cogoleto è stato assolto in appello dopo una condanna in primo grado per aver rimosso delle linee di posteggio ritenute abusive. La vicenda risale al 2017, quando l’uomo si trovò in difficoltà a causa di una situazione di emergenza. Sua figlia aveva contratto una polmonite e... (Genovatoday.it)

Forino - 47enne accusato di peculato ai danni del Comune : assolto - Nel 2018 i dipendenti del Comune di Forino avevano rilevato delle incongruenze nella contabilità del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2017/2018; in particolare, i funzionari notarono che le ricevute di pagamento presentate dai genitori degli alunni non corrispondevano agli... (Avellinotoday.it)