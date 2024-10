F1 qualifiche GP Messico 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del. Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. Il weekend di gara di casa di Sergio Perez andrà in scena tra il 25 e il 27 ottobre, con la F1 torna al tradizionale format composto da tre sessioni di prove libere, lee infine il Gran Premio della domenica. La caccia alla pole position è attesa per la giornata di sabato, con il Q1 che partirà alle 23:00 italiane. La sessione sarà disponibile inper tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. F1,GPtv SportFace.