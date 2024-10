Evade dai domiciliari e va in pasticceria con la famiglia, ma tra i clienti c’è un carabiniere: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) È accaduto a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove un 33enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per essere evaso dagli arresti domiciliari. Fanpage.it - Evade dai domiciliari e va in pasticceria con la famiglia, ma tra i clienti c’è un carabiniere: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È accaduto a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove un 33enne del posto è statodai carabinieri per essere evaso dagli arresti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano in Campania : Evade e con la famiglia va in pasticceria. Tra i clienti c’è anche un carabiniere - 33enne arrestato - Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Giugliano in Campania: Evade e con la famiglia va in pasticceria. Il carabiniere lo riconosce immediatamente, contatta il 112 e con estrema discrezione si avvicina all’uomo. Arrestato in Pasticceria: 33enne Ai Domiciliari sorprende tutti durante una gita in Famiglia Quella che stiamo per raccontare sembra ... (Puntomagazine.it)

E' ai domiciliari ma evade per andare dai parenti : arrestato - Un 39enne è stato arrestato a Partinico con l'accusa di evasione. A inchiodarlo sono stati i carabinieri della compagnia locale. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva lasciato la propria abitazione "senza alcuna giustificazione né autorizzazione, per recarsi da alcuni parenti"... (Palermotoday.it)

Giugliano - evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia : arrestato in pasticceria - È accaduto a Giugliano, al corso Campano, nella mattinata di ieri domenica 20 ottobre. Evade dai domiciliari e va in pasticceria per acquistare i dolci insieme alla famiglia, 33enne arrestato dai carabinieri. . Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia, arrestato in pasticceria Nella nota pasticceria, affollata da clienti c’è anche un 33enne […] L'articolo Giugliano, ... (Teleclubitalia.it)