È morto Paul Di'Anno, lo storico cantante degli Iron Maiden aveva 66 anni

È morto Paul Di'Anno, storico cantante degli Iron Maiden, di cui ha fatto parte dal 1978 al 1981. aveva 66 anni. Dopo aver lasciato la band ha avuto una carriera con i Killers e i Battlezone.

Iron Maiden - è morto Paul Di’Anno : il primo cantante della band aveva 66 anni - (Adnkronos) – L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno, all'anagrafe Paul Andrews, noto soprattutto per essere stato il frontman della rock band britannica dal 1978 al 1981 grazie alla potenza della sua voce blues, è morto all'età di 66 anni nella sua casa di Salisbury, nel Wiltshire (Inghilterra sud occidentale). (Webmagazine24.it)

Morto Paul Di’Anno - primo frontman degli Iron Maiden : il passato violento e i live in carrozzina - Ma in sedia a rotelle continuava a salire sul palco. Le memorie di Paul Di’Anno nel libro autobiografia The Beast raccontano di uomo anche violento, capace anche inserire la pistola dentro una ragazza durante un rapporto sessuale. "Quando sei fatto di droghe e alcol diventi un completo stronzo, un fottuto psicopatico – spiegò in un’intervista a Louder del 2014 – Non sono orgoglioso di ... (Quotidiano.net)

È morto Paul Di’Anno - fu il primo cantante degli Iron Maiden - Da quando ha lasciato gli Iron Maiden, Paul Di’Anno ha avuto una lunga e movimentata carriera discografica con i ‘Battlezone’ e i ‘Killers’, oltre a numerose uscite da solista e apparizioni come ospite. “Paul è morto nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”, scrivono i familiari come riportato dal Daily Mail. (Lapresse.it)