Laprimapagina.it - “È l’uomo mio” è il nuovo singolo di Lemó

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal 25 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Èmio”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 ottobre. “Èmio” è un brano Anni ’50 con chitarre western in primo piano, aggressive come le due protagoniste della canzone che rivaleggiano senza esclusioni di colpi per tenersi stretto un amore tardivo da balera. Un ritratto originale ed ironico per riflettere sulle nevrosi e sulle smanie di possesso del nostro tempo. Commenta l’artista a proposito del brano: “Un rock tra Celentano e the Shadows, per un riscatto d’amore tardivo ed effimero”. Quello di “Èmio” è un lyric video in bianco e nero che raffigura una delle protagoniste della canzone avvinghiata in un ballo caraibico al suo uomo, insidiato da una rivale che non sa di giocare con il fuoco.