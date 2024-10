Thesocialpost.it - Due donne morte così, mentre pescavano: tragedia in Italia, dinamica agghiacciante

(Di lunedì 21 ottobre 2024)a Rosolina, nel Delta del Po. Duecinesi, di 47 e 50 anni, sonocercavano granchi blu nella zona deltizia. Le vittime, probabilmente annegate, si erano recate sul posto da Rovigo, dove vivevano, per dedicarsi alla raccolta dei granchi, una pratica comune nella zona.Leggi anche: Maltempo a Lamezia Terme: clienti bloccati in un centro commerciale allagato I corpi dellesono stati recuperati a breve distanza l’uno dall’altro dai vigili del fuoco. Un peschereccio ha avvistato il primo corpo, galleggiante in acqua. Poco dopo, l’elicottero dei soccorsi ha individuato la seconda salma. In un primo momento si credeva che i dispersi fossero uomini, ma le autorità hanno poi confermato che si trattava di due cittadine cinesi. La causa del decesso viene considerata accidentale.