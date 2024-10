Decreto Paesi sicuri, Piantedosi: "Basta a interpretazione ondivaghe da parte dei giudici" (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Questo diventa norme primaria, offriamo ai giudici di tutta Italia un parametro che sia l'applicazione della legge rispetto a qualche ondivaga interpretazione a nostro modo di vedere e lo dico con profondo rispetto per la magistratura" così il ministro Piantedosi nella conferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Decreto Paesi sicuri, Piantedosi: "Basta a interpretazione ondivaghe da parte dei giudici" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Questo diventa norme primaria, offriamo aidi tutta Italia un parametro che sia l'applicazione della legge rispetto a qualche ondivagaa nostro modo di vedere e lo dico con profondo rispetto per la magistratura" così il ministronella conferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

