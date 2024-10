Da Pierluigi Maccalli, rapito e ora cooperante, ad altri incatenati e ignari: i tanti ostaggi del Niger (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pierluigi Maccalli, detenuto come ostaggio da gruppi di ispirazione salafista per oltre due anni, è tornato nel Niger, luogo del suo rapimento, per qualche giorno. Il ritorno al Paese è caduto alla stessa data d’inizio della prigionia nella savana del Burkina Faso prima e nell’immenso deserto del Sahara poi. L’inizio e la fine. Tra questi simbolici momenti, due anni di cattività in solitudine, con tanto di catene durante le lunghe notti stellate del deserto. Pierluigi è da allora molto attento agli sviluppi delle trattative per altri ostaggi come lui, detenuti nel Sahel e altrove. Le sue sono state catene di libertà perché lo hanno trasformato in ostaggio della pace, delle parole e delle mani disarmate. Accade però, per chi non ha avuto lo stesso drammatico privilegio dell’amico e confratello citato, che si viva come ostaggi senza saperlo o volerlo. Ilfattoquotidiano.it - Da Pierluigi Maccalli, rapito e ora cooperante, ad altri incatenati e ignari: i tanti ostaggi del Niger Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), detenuto comeo da gruppi di ispirazione salafista per oltre due anni, è tornato nel, luogo del suo rapimento, per qualche giorno. Il ritorno al Paese è caduto alla stessa data d’inizio della prigionia nella savana del Burkina Faso prima e nell’immenso deserto del Sahara poi. L’inizio e la fine. Tra questi simbolici momenti, due anni di cattività in solitudine, con tanto di catene durante le lunghe notti stellate del deserto.è da allora molto attento agli sviluppi delle trattative percome lui, detenuti nel Sahel e altrove. Le sue sono state catene di libertà perché lo hanno trasformato ino della pace, delle parole e delle mani disarmate. Accade però, per chi non ha avuto lo stesso drammatico privilegio dell’amico e confratello citato, che si viva comesenza saperlo o volerlo.

