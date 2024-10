Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale costruttori in F1 e perché la Red Bull non c’entra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la doppietta degli Stati Uniti, la Ferrari è tornata in piena corsa per il Mondiale costruttori. La McLaren ha 48 punti di vantaggio, recuperarli negli ultimi 5 Gp con 250 punti a disposizione non è affatto impossibile. Fanpage.it - Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale costruttori in F1 e perché la Red Bull non c’entra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la doppietta degli Stati Uniti, laè tornata in piena corsa per il. La McLaren ha 48 punti di vantaggio, recuperarli negli ultimi 5 Gp con 250 punti a disposizione non è affatto impossibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrari - grande recupero nel Mondiale costruttori con la doppietta a Austin - Un weekend da incorniciare. . . La doppietta Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti vale anche un pieno di punti che permette un bel recupero nel. La domenica di Austin, con la vittoria di Charles Leclerc e il secondo posto di Carlos Sainz, ha regalato una grande gioia ai tifosi del Cavallino. (Today.it)

F1 - Ferrari torna a fare doppietta dopo quasi sette mesi e si rilancia nel Mondiale costruttori - La casa emiliana, che ha raggiunto quota 87 one-two complessivi in Formula Uno, non faceva doppietta negli States dal lontano 2006 quando Schumacher trionfò ad Indianapolis davanti a Felipe Massa (è la prima volta invece ad Austin). Quarta vittoria di tappa della stagione (la terza del monegasco) per la Scuderia di Maranello, che aveva già completato un uno-due lo scorso 24 marzo a Melbourne nel ... (Oasport.it)

F1 - Ferrari e il Mondiale costruttori che non è più un’utopia : fondamentale la continuità nelle prestazioni - Adattarsi velocemente sarà la chiave e, lavorando nel medesimo modo in cui si è fatto ad Austin, allora si potrebbe puntare a far saltare il banco. Contrariamente ad altre squadre, la Rossa non ha portato aggiornamenti per questo round, puntando alla massimizzazione del pacchetto a propria disposizione, nella consapevolezza che la presenza della Sprint avrebbe dato poco tempo per trovare la ... (Oasport.it)