Condannata per aver picchiato una 'rivale' ma la Cassazione ribalta tutto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad inizio gennaio 2024 che aveva confermato la condanna di I.T., 66enne di Portico di Caserta, accusata di lesioni personali.La sentenza impugnata, pronunciata in composizione monocratica, si Casertanews.it - Condannata per aver picchiato una 'rivale' ma la Cassazione ribalta tutto Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Corte diha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad inizio gennaio 2024 che aveva confermato la condanna di I.T., 66enne di Portico di Caserta, accusata di lesioni personali.La sentenza impugnata, pronunciata in composizione monocratica, si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Omicidio Desirée - definitive condanne per tutti imputati : la sentenza della Cassazione - La sedicenne era stata trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma Diventano definitive le ultime due condanne per l'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata […]. (Sbircialanotizia.it)

Omicidio di Desirée Mariottini - confermate le condanne per tutti gli imputati : la sentenza della Cassazione - Leggi anche: Desirée Mariottini uccisa a Roma, ridotte tre condanne nell’appello bis Le parole strazianti della madre Con la pronuncia della quinta sezione penale della Suprema Corte, che ha respinto i ricorsi presentati da Chima e Gara, tutte e quattro le condanne sono ora definitive. Il processo d’appello bis era stato avviato dopo una sentenza della stessa Cassazione, che nell’ottobre ... (Thesocialpost.it)

Desirée Mariottini - definitive le condanne per la morte della 16enne : la sentenza della Cassazione - I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso, che aveva ridotto le pene per i quattro imputati. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio, violenza sessuale, cessione di droga e morte come conseguenza di altro reato. . Erano già definitive le condanne a 18 anni per Brian Minthe e all’ergastolo per Yousef Salia. (Ilfattoquotidiano.it)