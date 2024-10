Clemente di San Luca, Ripensare il Successo: Il Napoli e la Sfida della Moralità nel Calcio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Guido Clemente di San Luca, professore di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, esprime la sua opinione sulla situazione attuale del Napoli. Una Metafora Efficace “Immaginate un fumatore accanito che scopre di avere un polmone gravemente malato. Non ha alternative: o si lascia morire, o si sottopone a un intervento chirurgico e alle severe terapie consigliate dai medici. Questa è una metafora terribile, ma estremamente efficace per descrivere cosa è Successo al Presidente del Napoli. Dopo un anno trascorso in modo dissennato, ha compreso che l’unica terapia radicale in grado di salvare la sua società era quella di affidarsi a un leader capace e di fare un passo indietro. È importante sottolineare che il merito di questa scelta virtuosa è esclusivamente suo. Terzotemponapoli.com - Clemente di San Luca, Ripensare il Successo: Il Napoli e la Sfida della Moralità nel Calcio Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Guidodi San, professore di Diritto Amministrativo all’UniversitàCampania Luigi Vanvitelli, esprime la sua opinione sulla situazione attuale del. Una Metafora Efficace “Immaginate un fumatore accanito che scopre di avere un polmone gravemente malato. Non ha alternative: o si lascia morire, o si sottopone a un intervento chirurgico e alle severe terapie consigliate dai medici. Questa è una metafora terribile, ma estremamente efficace per descrivere cosa èal Presidente del. Dopo un anno trascorso in modo dissennato, ha compreso che l’unica terapia radicale in grado di salvare la sua società era quella di affidarsi a un leader capace e di fare un passo indietro. È importante sottolineare che il merito di questa scelta virtuosa è esclusivamente suo.

