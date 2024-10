Chiesa: card. Fernandez, per Papa questione diaconato donne non è matura (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (LaPresse) – “La questione del diaconato femminile non è matura ed è chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità. Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare al diaconato per alcune donne non risolve la questione di milioni di donne nella Chiesa”. Così Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione e Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, leggendo un messaggio del cardinal Víctor Manuel Fernández, nell’ambito del Sinodo. Lapresse.it - Chiesa: card. Fernandez, per Papa questione diaconato donne non è matura Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (LaPresse) – “Ladelfemminile non èed è chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità. Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo dellenella, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare alper alcunenon risolve ladi milioni dinella”. Così Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione e Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, leggendo un messaggio delinal Víctor Manuel Fernández, nell’ambito del Sinodo.

