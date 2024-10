Lanazione.it - Chiara Rossi. Incarico top in Federcasa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente di Apes,, nominata presidente della Commissione “Rigenerazione Urbana” nell’ambito delle Commissioni Tecnico Consultive di, associazione di categoria che raggruppa enti e aziende impegnati nella realizzazione e gestione di alloggi sociali. La Commissione “Rigenerazione Urbana” si occupa in particolare di analizzare e sviluppare idee, modelli e soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree urbane. "Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni aper questo prestigiosoin un ruolo cruciale per affrontare le sfide future della rigenerazione urbana e del miglioramento degli spazi abitativi - dice il sindaco Michele Conti –. ed è anche il riconoscimento dell’importante lavoro svolto in questi anni sull’edilizia popolare da parte di Comune di Pisa e Apes.