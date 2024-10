Castel Guelfo sotto per la terza volta: "Notte di paura e famiglie evacuate" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Le strade adesso sono tutte riaperte, ma è stata una Notte di paura: si sono allagate le abitazioni di un centinaio di famiglie e abbiamo evacuato due nuclei per un totale di otto persone, che sono adesso al Molino Rosso e poi si è aggiunta una persona oggi pomeriggio (ieri, per chi legge). Sono in piedi da 36 ore, ma siamo qui". Ha la voce stanca Claudio Franceschi, sindaco di Castel Guelfo, che ha appena fatto il punto della situazione del territorio, martoriato per la terza volta in poco tempo. "L’acqua del Sillaro arrivava da tutti i versanti. Siamo di fronte a un cambiamento epocale delle precipitazioni ed è chiaro che il territorio va adattato con opere che possano sopportare questo enorme cambiamento climatico – sottolinea il primo cittadino –. Ilrestodelcarlino.it - Castel Guelfo sotto per la terza volta: "Notte di paura e famiglie evacuate" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Le strade adesso sono tutte riaperte, ma è stata unadi: si sono allagate le abitazioni di un centinaio die abbiamo evacuato due nuclei per un totale di otto persone, che sono adesso al Molino Rosso e poi si è aggiunta una persona oggi pomeriggio (ieri, per chi legge). Sono in piedi da 36 ore, ma siamo qui". Ha la voce stanca Claudio Franceschi, sindaco di, che ha appena fatto il punto della situazione del territorio, martoriato per lain poco tempo. "L’acqua del Sillaro arrivava da tutti i versanti. Siamo di fronte a un cambiamento epocale delle precipitazioni ed è chiaro che il territorio va adattato con opere che possano sopportare questo enorme cambiamento climatico –linea il primo cittadino –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sirene di notte : sono finiti in ospedale per aver bevuto troppo - La notte appena trascorsa si è caratterizzata per l'abuso di alcool. Specialmente fra i giovani. Diverse sono state le chiamate al numero unico 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per assistere chi ha alzato troppo il gomito. In particolare, tra gli altri, a finire in ospedale è... (Monzatoday.it)

“Stanotte ci hanno derubato - sono molto deluso” : Donato di Con Mollica o Senza si sfoga. E le telecamere mostrano i due ladri mentre sradicano la cassa - A raccontare la triste vicenda è lo stesso Donato, che con un video condiviso sui social ha spiegato l’accaduto e mostrato agli utenti la clip catturata dalle telecamere di sorveglianza: “Stanotte ci hanno derubato”, rivela De Caprio. Il co-proprietario del celebre negozio di panini “Con Mollica o Senza” ha raccontato, infatti, di aver subito un furto in uno dei locali, quello di Roma, dove è ... (Ilfattoquotidiano.it)

Claudio Bignolin - il sindaco ha un malore nella notte e muore a 69 anni. «Impegno e dedizione non gli sono mai mancati» - SAN PIER D'ISONZO (GORIZIA) - Malore improvviso nella notte, è morto il sindaco di San Pier d'Isonzo Claudio Bignolin: aveva 69 anni. Il primo cittadino si è sentito male ed... (Ilgazzettino.it)