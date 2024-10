Caso Albania, La Russa: “Serve più chiarezza sui rapporti tra politica e magistratura, cambiamo la Carta”. Schlein: “Parole gravi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dice Ignazio La Russa che bisogna cambiare la Costituzione per fare “maggiore chiarezza nel rapporto tra politica e magistratura”. Nel pieno dell’attacco del governo alle toghe, dopo la sentenza che ha annullato il trasferimento dei migranti in Albania, il presidente del Senato arriva a proporre una modifica della Carta. “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale. In passato tutto sembrava funzionare. Dopo Tangentopoli non è più stato così. Se la Costituzione non appare sufficientemente chiara, si può chiarire meglio”, dice La Russa in un’intervista a Repubblica. Parole, quelle della seconda carica dello Stato, che Elly Schlein definisce “gravi”. Ilfattoquotidiano.it - Caso Albania, La Russa: “Serve più chiarezza sui rapporti tra politica e magistratura, cambiamo la Carta”. Schlein: “Parole gravi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dice Ignazio Lache bisogna cambiare la Costituzione per fare “maggiorenel rapporto tra”. Nel pieno dell’attacco del governo alle toghe, dopo la sentenza che ha annullato il trasferimento dei migranti in, il presidente del Senato arriva a proporre una modifica della. “A chi spetta definire esattamente i ruoli dellae della giustizia? Allacostituzionale. In passato tutto sembrava funzionare. Dopo Tangentopoli non è più stato così. Se la Costituzione non appare sufficientemente chiara, si può chiarire meglio”, dice Lain un’intervista a Repubblica., quelle della seconda carica dello Stato, che Ellydefinisce “”.

La Russa “Fare più chiarezza in Costituzione sui confini tra i poteri” - In passato tutto sembrava funzionare. In realtà l’hanno scritta cattolici, liberali, comunisti, conservatori. Capisco che possa affermare che è permeata da spirito antifascista, ma non è progressista”. Non è in discussione il rispetto della magistratura, che appartiene alla nostra storia”. La lite non funziona. (Unlimitednews.it)