Caronno: cacciati i tossici dal parcheggio, auto danneggiate (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le polemiche delle scorse settimane sul degrado del parcheggio sotterraneo della piazza Pertini di Caronno Pertusella, era intervenuto il sindaco Marco Giudici: di notte, ma anche durante il giorno, sostavano tossicodipendenti e senzatetto ed era diventato pericoloso parcheggiare; la polizia locale lo aveva quindi ripulito e reso più sicuro sistemando il cancelletto e illuminandolo. Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le polemiche delle scorse settimane sul degrado delsotterraneo della piazza Pertini diPertusella, era intervenuto il sindaco Marco Giudici: di notte, ma anche durante il giorno, sostavano tossicodipendenti e senzatetto ed era diventato pericoloso parcheggiare; la polizia locale lo aveva quindi ripulito e reso più sicuro sistemando il cancelletto e illuminandolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caronno: cacciati i tossici dal parcheggio, auto danneggiate - Dopo le polemiche delle scorse settimane sul degrado del parcheggio sotterraneo della piazza Pertini di Caronno Pertusella, era intervenuto il sindaco Marco Giudici: di notte, ma anche durante il ... (ilnotiziario.net)

Confindustria Alto Milanese celebra i 100 anni di Legnano città sul Palco del Teatro Galleria - Al centro dello spettacolo di Confindustria Alto Milanese gli imprenditori e i loro collaboratori, che hanno contribuito a rendere l'Alto Milanese un fiore all'occhiello non solo in Italia ma anche in ... (legnanonews.com)

Karaoke Night al Centro Pertini di Legnano: una serata di musica e divertimento con “Lucia&Sergio” - L'appuntamento è per sabato 12 ottobre. Il Centro Pertini per l'occasione ospiterà una serata all'insegna della musica e del divertimento, ossia, la "Karaoke Night" ... (legnanonews.com)