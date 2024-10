Quifinanza.it - Calendario della Manovra 2025, il voto in Parlamento le possibili modifiche sulle pensioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prosegue l’iterche deve ora scontrarsi con il sempre non facile esame delitaliano per il. Nel Cdm di oggi, 21 ottobre 2024, il governo è chiamato a definire il testo di partenzaLegge di Bilancio che poi verrà depositata alla Camera dei Deputati già in serata o al massimo nella giornata di domani, 22 ottobre. Poi potrà prendere il via il percorso parlamentare del ddl che consentirà alle forze politiche di opposizione e non di proporre eventuali cambiamenti alle norme elaborate dall’esecutivo. Quanto ai tempi, si ricorda che ladeve necessariamente essere approvata dalentro il 31 dicembre 2024.