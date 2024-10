Dailymilan.it - Calciomercato, il Milan sogna Nico Paz. Le ultime

L'inizio di stagione di Nico Paz con il Como ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui il Milan che sogna il grande colpo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan ha messo nel mirino Nico Paz. Il centrocampista argentino ha stupito tutti disputando un avvio di stagione strepitoso con la maglia del Como. Un inizio che ha portato alla sua convocazione con l'Argentina durante la sosta per le nazionali di ottobre in cui è anche sceso in campo. Inoltre, il calciatore ha fornito un assist niente di meno che a Lionel Messi nella sfida disputata contro la Bolivia.