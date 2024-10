Cagliari, nuovo incontro con Regione e Comune per il nuovo stadio (Di lunedì 21 ottobre 2024) nuovo incontro tra Cagliari, Regione Sardegna e Comune per quanto riguarda il futuro del nuovo stadio del capoluogo sardo. Presenti l’assessore all’ambiente della Regione, Rosanna Laconi, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Al centro l’analisi degli aspetti più rilevanti a proposito delle osservazioni sul procedimento per il rilascio del Paur, ovvero la vecchia valutazione di impatto ambientale. L’obiettivo è quello di chiudere al più presto il processo attraverso un piano di intervento concordato. La volontà, condivisa, è quella di procedere a una soluzione per arrivare ai prossimi passaggi che porteranno poi al bando internazionale e quindi all’apertura del cantiere per la demolizione del vecchio Sant’Elia e alla successiva costruzione del nuovo impianto. Cagliari, nuovo incontro con Regione e Comune per il nuovo stadio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)traSardegna eper quanto riguarda il futuro deldel capoluogo sardo. Presenti l’assessore all’ambiente della, Rosanna Laconi, il sindaco diMassimo Zedda e il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Al centro l’analisi degli aspetti più rilevanti a proposito delle osservazioni sul procedimento per il rilascio del Paur, ovvero la vecchia valutazione di impatto ambientale. L’obiettivo è quello di chiudere al più presto il processo attraverso un piano di intervento concordato. La volontà, condivisa, è quella di procedere a una soluzione per arrivare ai prossimi passaggi che porteranno poi al bando internazionale e quindi all’apertura del cantiere per la demolizione del vecchio Sant’Elia e alla successiva costruzione delimpianto.conper ilSportFace.

