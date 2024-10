Lettera43.it - Bugatti, nel 2026 arriva il film biografico sul fondatore

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo Ferrari, Lamborghini e Maserati, un altro marchio storico dell’automotive sta per sbarcare sul grande schermo. Il produttore Andrea Iervolino ha infatti annunciatoatteso nelche ne racconterà ilEttore. Designer e produttore francese di origini italiane, con il suo genio creativo e la sua dedizione al progresso rivoluzionò l’intero settore automobilistico e realizzò anche motori per aeroplani. Durante la sua vita dovette superare anche un grave lutto quando suo figlio, Jean, morì nel 1939 a soli 30 anni durante i test di una vettura in Germania. Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare a fine 2025 fra Italia e Francia, mentre il cast conterà attori americani e internazionali. «Sono entusiasta di portare alla luce un’altra icona», ha spiegato Andrea Iervolino, che produrrà ilcon la sua compagnia.