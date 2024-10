"Bravi a scovare la mail": Meloni gate, lo scoop de Il Tempo arriva negli Usa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scoop de Il Tempo, partito da piazza Colonna (Roma), supera l'Oceano Atlantico e arriva negli Usa. Ieri il nostro quotidiano ha pubblicato in esclusiva la mail che il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, della corrente Magistratura Democratica, ha inviato ai colleghi dell'Anm per informarli che Giorgia Meloni "non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione" rispetto a Silvio Berlusconi e per provare a entrare a gamba tesa sulle scelte del governo in materia di immigrazione. Parole, quelle di Patarnello, che hanno alimentato la tensione tra la maggioranza e la magistratura sulla questione dei migranti e dei cpr in Albania e che hanno attirato anche l'attenzione della stampa estera. Iltempo.it - "Bravi a scovare la mail": Meloni gate, lo scoop de Il Tempo arriva negli Usa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lode Il, partito da piazza Colonna (Roma), supera l'Oceano Atlantico eUsa. Ieri il nostro quotidiano ha pubblicato in esclusiva lache il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, della corrente Magistratura Democratica, ha inviato ai colleghi dell'Anm per informarli che Giorgia"non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione" rispetto a Silvio Berlusconi e per provare a entrare a gamba tesa sulle scelte del governo in materia di immigrazione. Parole, quelle di Patarnello, che hanno alimentato la tensione tra la maggioranza e la magistratura sulla questione dei migranti e dei cpr in Albania e che hanno attirato anche l'attenzione della stampa estera.

