Boxe | ring e sociale per Gloria Peritore match a Palermo e lancio dello sportello di ascolto contro la violenza di genere

Tutto pronto per il grande match che vedrà Gloria Peritore - già tre volte campionessa mondiale di kickboxing e prima donna italiana a vincere il Bellator – combattere per il suo primo titolo nella Boxe professionistica (titolo Ebu Europeo Silver categoria Gallo) contro Cristina Garrobo

