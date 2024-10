Borussia Dortmund niente allenamento al Bernabeu | si temono delle spie

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilnon si allenerà alper la consueta rifinitura della vigilia e il motivo riportato dalla Bild ha del surreale. Secondo l’autorevole quotidiano tedesco, a differenza della prassi canonica i gialloneri resteranno a Brackel in ritiro e soltanto dopo partiranno per la Spagna, questo perché si teme la presenza didel Real Madrid nascoste nello stadio per prendere appunti sulla formazione di Sahin, che di recente, ma con Terzic in panchina, aveva battuto in finale di Champions. Solo dopo l’in terra tedesca verrà resa pubblica la lista dei convocati e i giocatori saliranno sul volo che partirà alle 15 per l’aeroporto Barajas-Adolfo Suárez di Madrid.al: siSportFace.