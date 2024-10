Bergamo, oltre 5 ore di blackout in due vie di Valtesse (Di lunedì 21 ottobre 2024) AL BUIO. Via Raboni e Regazzoni al buoio dalle 15 di lunedì 21 ottobre. L’Enel ha ripristinato la corrente pochi minuti prima delle 21. Ecodibergamo.it - Bergamo, oltre 5 ore di blackout in due vie di Valtesse Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AL BUIO. Via Raboni e Regazzoni al buoio dalle 15 di lunedì 21 ottobre. L’Enel ha ripristinato la corrente pochi minuti prima delle 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BCC in provincia di Bergamo : oltre 5 miliardi di raccolta diretta - Nella prima parte del 2024, inoltre, è migliorata la qualità del credito, con la prosecuzione del processo di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione le sofferenze (-24,9% rispetto all’anno precedente), con un rapporto sofferenze impieghi dell’1,4% (rispetto a 1,5% dell’industria bancaria). (Bergamonews.it)

Bergamo Brick City : oltre 6mila visitatori in 14 ore di apertura - Crisalide, con la partecipazione tra i relatori dell’Associazione Amici della Pediatria e del progetto Talents, sul tema dei mattoncini da costruzione come strumento di apprendimento, cura, creatività e supporto psicosociale. ” . I volontari del gruppo di animazione dell’oratorio di Villa di Serio, con oltre 30 partecipanti, hanno gestito con grande entusiasmo le attività di gioco per i più ... (Bergamonews.it)

Giro di Lombardia 2024 - il percorso ai raggi X. Da Bergamo a Como - oltre 250 chilometri di passione e fatica - E’ un continuo saliscendi perchè dopo una leggera discesa ecco nuovamente la salita di Valpiana (10,1 km con una pendenza del 6,2%). Qui si decide chi può vincere il Lombardia, visto che la salita è di 13 chilometri con pendenze che arrivano a toccare anche l’11%. Saranno 252 chilometri intensi da Bergamo a Como e vedranno protagonisti davvero quasi tutti i migliori al mondo. (Oasport.it)