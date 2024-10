Bandai Namco e Rebel Wolves si uniscono per portare Dawnwalker ai giocatori (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rebel Wolves, co-fondata nel 2022 dal veterano del settore Konrad Tomaszkiewicz (Game Director di The Witcher 3: Wild Hunt), è lieta di svelare una partnership strategica con Bandai Namco Entertainment Europe. In base all’accordo, Bandai Namco Entertainment sarà l’editore globale del titolo di debutto di Rebel Wolves, il primo gioco della saga di Dawnwalker, occupandosi della sua distribuzione sia in formato digitale che retail per PC, PlayStation 5 e Xbox. Riunendo un team di sviluppatori di talento, tra cui alcuni membri del team principale responsabile di uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi, The Witcher 3: Wild Hunt insieme alle sue espansioni, il primo gioco di Rebel Wolves è un GDR d’azione AAA sandbox narrativo e ambientato in un universo dark fantasy nell’Europa medievale. Questa nuova IP punta a un pubblico maturo ed è basata sull’Unreal Engine 5. Nerdpool.it - Bandai Namco e Rebel Wolves si uniscono per portare Dawnwalker ai giocatori Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), co-fondata nel 2022 dal veterano del settore Konrad Tomaszkiewicz (Game Director di The Witcher 3: Wild Hunt), è lieta di svelare una partnership strategica conEntertainment Europe. In base all’accordo,Entertainment sarà l’editore globale del titolo di debutto di, il primo gioco della saga di, occupandosi della sua distribuzione sia in formato digitale che retail per PC, PlayStation 5 e Xbox. Riunendo un team di sviluppatori di talento, tra cui alcuni membri del team principale responsabile di uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi, The Witcher 3: Wild Hunt insieme alle sue espansioni, il primo gioco diè un GDR d’azione AAA sandbox narrativo e ambientato in un universo dark fantasy nell’Europa medievale. Questa nuova IP punta a un pubblico maturo ed è basata sull’Unreal Engine 5.

