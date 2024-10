'Arte e solidarietà', una serata a favore di Andos e Acaref con i quadri dell'hotel (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una serata speciale all'insegna dell'Arte e della solidarietà: venerdì 25, a partire dalle 19, presso la cornice del Palazzo della Racchetta di Ferrara (via Vaspergolo) – si terrà l'evento ‘Arte e solidarietà’, organizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Acaref e Andos.Iscriviti al Ferraratoday.it - 'Arte e solidarietà', una serata a favore di Andos e Acaref con i quadri dell'hotel Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unaspeciale all'insegna: venerdì 25, a partire dalle 19, presso la cornice del Palazzoa Racchetta di Ferrara (via Vaspergolo) – si terrà l'evento ‘’, organizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione.Iscriviti al

Allo spazio Habitat Soliera una serata alla scoperta di Marte con Luigi Borghi e Ciro Sacchetti - Prende avvio giovedì 17 ottobre alle 20.30, al centro polifunzionale Habitat di Soliera in via Berlinguer 201, un breve ciclo di tre incontri dal titolo “Riscoprire la scienza fra nuovi pericoli e opportunità”. L’iniziativa, aperta a tutti e a ingresso libero, è organizzata da Arci Soliera in... (Modenatoday.it)

Alta Fiumara Resort : serata de dicata alla memoria e all'arte di Fabrizio De André - Il prossimo 25 ottobre l'Alta Fiumara Resort si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico d'autore.Il resort, infatti, propone una serata straordinaria dedicata alla memoria e all'arte di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, con un evento che unisce musica, arte e alta... (Reggiotoday.it)

Stasera in TV : Film da vedere Martedì 15 Ottobre - in prima serata - Stasera in TV, Martedì 15 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. (Comingsoon.it)