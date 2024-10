Arresto a Napoli: Carabinieri fermano un 64enne per spaccio di droga nel quartiere di Scampia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, il quartiere di Scampia continua a essere teatro di operazioni significative da parte delle forze dell’ordine. Recentemente, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato Stefano Forio, un 64enne originario di Melito, già conosciuto dalle autorità per precedenti di polizia. L’intervento si è concentrato sulla detenzione di sostanze stupefacenti alla luce di un’operazione che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga e alla requisizione di denaro contante, il tutto mentre l’uomo cercava di eludere il fermo. L’inseguimento e l’intervento dei Carabinieri I Carabinieri hanno avviato il loro intervento dopo aver notato Forio a bordo di una Fiat Panda con targa estera. Le circostanze sospette hanno spinto i militari a tentare di fermarne il veicolo. Gaeta.it - Arresto a Napoli: Carabinieri fermano un 64enne per spaccio di droga nel quartiere di Scampia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, ildicontinua a essere teatro di operazioni significative da parte delle forze dell’ordine. Recentemente, idella locale stazione hanno arrestato Stefano Forio, unoriginario di Melito, già conosciuto dalle autorità per precedenti di polizia. L’intervento si è concentrato sulla detenzione di sostanze stupefacenti alla luce di un’operazione che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo die alla requisizione di denaro contante, il tutto mentre l’uomo cercava di eludere il fermo. L’inseguimento e l’intervento deihanno avviato il loro intervento dopo aver notato Forio a bordo di una Fiat Panda con targa estera. Le circostanze sospette hanno spinto i militari a tentare di fermarne il veicolo.

