Lettera43.it - Arrestati 13 passeurs che favorivano il viaggio dalla Calabria alla Francia: chiamavano i migranti «pecore»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La procura di Catanzaro ha portato a termine un’operazione contro una rete diattiva lungo una rotta di terra che collega lae ad altri Stati del Nord Europa. Sono stati13 individui di origine irachena, localizzati in diverse città italiane, tra cui Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia. Le indagini hanno rivelato che i membri dell’organizzazione svolgevano vari ruoli nella gestione delle tariffe che ierano costretti a pagare. In particolare, l’organizzazione si rivolgeva principalmente a rifugiati curdi iracheni in transito, che partivanoTurchia con l’intento di raggiungere paesi europei, in particolare Gran Bretagna e Nord Europa, dove già esistono comunità di rifugiati curdi. Fino a 1.