Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 21 Ottobre

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 21Viola è sempre più preoccupata per Damiano, che si trova in una situazione di rischio a causa del suo lavoro. Intanto, Rosa si confronta con il comportamento ribelle di suo figlio Manuel. Nel frattempo, Mariella scopre le vere intenzioni di Lello Troncone, che sta cercando di sedurre Bice.