Android 15 sta rendendo inutilizzabili alcuni telefoni Pixel 6. Forse c'entra lo Spazio Privato (Di lunedì 21 ottobre 2024) alcuni utenti segnalano che il loro Pixel 6 è morto definitivamente dopo l'aggiornamento ad Android 15 e in particolare dopo aver attivato lo Spazio Privato

L’aggiornamento Android 15 sta creando gravi problemi ad alcuni Google Pixel 6 - Alcuni utenti stanno segnalando che l'aggiornamento Android 15 sta bloccando i loro dispositivi Google Pixel 6. L'articolo L’aggiornamento Android 15 sta creando gravi problemi ad alcuni Google Pixel 6 proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Android 15 : le novità dell’aggiornamento sui dispositivi Google Pixel - Protezione dei dati: Il nuovo aggiornamento rafforza le misure di protezione dei dati personali, con nuove opzioni di crittografia e una gestione più sicura delle informazioni sensibili. Il nuovo aggiornamento Android è già disponibile per i modelli Pixel più recenti, con un’implementazione progressiva per altri dispositivi nei prossimi giorni. (Velvetmag.it)

Android 15 arriva sui Pixel - però manca una funzionalità attesa - “Stiamo aggiungendo nuove protezioni cellulari avanzate in Android 15“, ha spiegato Google all’I/O, “per difenderci dagli abusi dei criminali che utilizzano simulatori di siti cellulari per spiare gli utenti o inviare loro messaggi fraudolenti basati su SMS“. La seconda avvisa se gli identificatori telefonici vengono interrogati da reti potenzialmente fraudolente per tracciare gli utenti, il ... (Pantareinews.com)