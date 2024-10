Andrea Delogu, chi è il bello e giovane fidanzato Luigi Bruno: “Dopo il divorzio, sono rinata con lui” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo un matrimonio durato 7 anni con Francesco Montanari, Andrea Delogu ha ritrovato l’amore al fianco di Luigi Bruno. La fine della relazione nel 2020 con Francesco Montanari l’ha segnata, a lungo. «Quando ci siamo lasciati ho passato anni brutti in cui non riuscivo a vedere la luce. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi, ero piena di incertezze e di paure». Come riporta il settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni, Andrea Delogu ha confessato di aver pianto tantissimo. «sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva, mi sentivo persa. Poi, però, un giorno mi sono guardata allo specchio e ho capito che da quel momento sarei dovuta cambiare. Ho capito quanto valessi e ho ricominciato da me». Metropolitanmagazine.it - Andrea Delogu, chi è il bello e giovane fidanzato Luigi Bruno: “Dopo il divorzio, sono rinata con lui” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)un matrimonio durato 7 anni con Francesco Montanari,ha ritrovato l’amore al fianco di. La fine della relazione nel 2020 con Francesco Montanari l’ha segnata, a lungo. «Quando ci siamo lasciati ho passato anni brutti in cui non riuscivo a vedere la luce. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi, ero piena di incertezze e di paure». Come riporta il settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni,ha confessato di aver pianto tantissimo. «stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva, mi sentivo persa. Poi, però, un giorno miguardata allo specchio e ho capito che da quel momento sarei dovuta cambiare. Ho capito quanto valessi e ho ricominciato da me».

