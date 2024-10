Amaro Amara celebra dieci anni con un’edizione limitata ispirata alla pietra lavica dell’Etna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo dei liquori italiani accoglie un nuovo gioiello creato per celebrare un anniversario significativo. Amaro Amara, l’iconico liquore siciliano, festeggia il suo decimo anno di attività con una proposta esclusiva: “Amara Lavastone”. Questo special pack in edizione limitata rappresenta un incontro straordinario tra la tradizione artigianale della produzione del liquore e il talento della designer e ceramista Magda Masano, nota per le sue creazioni in pietra lavica catanese. Il risultato è un connubio di gusto e design, un omaggio alla bellezza della terra etnea e alla ricchezza dei suoi frutti. Il legame con la tradizione siciliana Amaro Amara è il risultato di una sapiente combinazione di ingredienti che riflettono la tradizione siciliana. Gaeta.it - Amaro Amara celebra dieci anni con un’edizione limitata ispirata alla pietra lavica dell’Etna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo dei liquori italiani accoglie un nuovo gioiello creato perre unversario significativo., l’iconico liquore siciliano, festeggia il suo decimo anno di attività con una proposta esclusiva: “Lavastone”. Questo special pack in edizionerappresenta un incontro straordinario tra la tradizione artigianale della produzione del liquore e il talento della designer e ceramista Magda Masano, nota per le sue creazioni incatanese. Il risultato è un connubio di gusto e design, un omaggiobellezza della terra etnea ericchezza dei suoi frutti. Il legame con la tradizione sicilianaè il risultato di una sapiente combinazione di ingredienti che riflettono la tradizione siciliana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il siciliano Amaro Amara compie 10 anni e festeggia con l’arte - Roma, 21 ott. (askanews) – Per celebrare il suo decimo anniversario, Amaro Amara, l’iconico liquore siciliano nato dall’incontro tra l’Arancia Rossa di Sicilia IGP e il suolo vulcanico dell’Etna, fest ... (askanews.it)

Scontro amaro tra matricole per la Primavera 1 che cade a Napoli - Un'altra domenica amara per il Como Women Primavera 1 che ieri si è dovuta arrendere anche sul campo del Napoli Women. (primacomo.it)

Amaro Amara compie 10 anni, la nota designer Magda Masano firma lo special pack celebrativo dedicato alla terra dell’Etna - Il cofanetto Amara Lavastone fonde i profumi intensi dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP con le creazioni uniche di Magda Masano, rendendolo il regalo perfetto per Natale o per qualsiasi occasione in ... (foodaffairs.it)