Alta velocità, Celebre: "Su tracciato Reggio-Gioia-Lamezia, tutti d’accordo" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non è una novità per nessuno: lo sviluppo di un'area e, in particolare, di una Regione passa ineludibilmente anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Tra le varie modalità di trasporto sulle lunghe percorrenze, l'Alta velocità si distingue per il suo impatto ambientale Reggiotoday.it - Alta velocità, Celebre: "Su tracciato Reggio-Gioia-Lamezia, tutti d’accordo" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non è una novità per nessuno: lo sviluppo di un'area e, in particolare, di una Regione passa ineludibilmente anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Tra le varie modalità di trasporto sulle lunghe percorrenze, l'si distingue per il suo impatto ambientale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alta velocità e fuga pericolosa a Fabriano : carabinieri in azione contro i malviventi - La reazione fulminea degli occupanti del veicolo ha dato vita a un inseguimento ad alta velocità, dimostrando il crescente livello di audacia dei delinquenti. Le manovre rischiose e la velocità eccessiva degli occupanti dell’Audi avrebbero potuto facilmente provocare un incidente, mettendo in pericolo non solo loro, ma anche altri automobilisti e pedoni presenti in quel momento. (Gaeta.it)

Terna - autorizzato il progetto da 86 milioni di euro per l’alimentazione dell’Alta Velocità “Napoli – Bari” - I reperti archeologici rinvenuti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi ad Amorosi. it. È stato autorizzato, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto di Terna per la realizzazione di un collegamento in cavo interrato e di due nuove stazioni elettriche in Valle Telesina, in provincia di Benevento. (Ildenaro.it)

Casa : "Alta Velocità cruciale per Parma" - Cristiano Casa, candidato consigliere regionale per Fratelli d'Italia, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni dell'ex ministro dei trasporti Pietro Lunardi, che ha sottolineato l'importanza dell'Alta Velocità per un territorio produttivo e strategico come Parma. Casa ha ribadito che la... (Parmatoday.it)