Alt alla mala movida del sabato sera. Città blindata dalle forze dell’ordine. Patenti ritirate e denunce (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una notte con la mala movida spenta dai controlli delle forze dell’ordine, anche questo sabato presenti a Civitanova in numero tale da blindare le zone più a rischio. In settimana i residenti del centro avevano chiesto a prefetto e questore il bis rispetto allo schieramento di pattuglie del week end precedente, e i vertici provinciali della sicurezza hanno risposto con presidi di polizia, carabinieri, guardia di finanza, sia in uniforme che in borghese, agenti della polizia municipale e un camper specializzato con a bordo personale medico della polizia di Stato e pattuglie della polizia stradale, che hanno svolto un’attività di contrasto all’abuso di alcol e all’uso di droghe. Non ci sono state risse, né atti vandalici o gesti di teppismo denunciati dai residenti che hanno potuto finalmente chiudere occhio. Ilrestodelcarlino.it - Alt alla mala movida del sabato sera. Città blindata dalle forze dell’ordine. Patenti ritirate e denunce Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una notte con laspenta dai controlli delle, anche questopresenti a Civitanova in numero tale da blindare le zone più a rischio. In settimana i residenti del centro avevano chiesto a prefetto e questore il bis rispetto allo schieramento di pattuglie del week end precedente, e i vertici provinciali della sicurezza hanno risposto con presidi di polizia, carabinieri, guardia di finanza, sia in uniforme che in borghese, agenti della polizia municipale e un camper specializzato con a bordo personale medico della polizia di Stato e pattuglie della polizia stradale, che hanno svolto un’attività di contrasto all’abuso di alcol e all’uso di droghe. Non ci sono state risse, né atti vandalici o gesti di teppismo denunciati dai residenti che hanno potuto finalmente chiudere occhio.

