Alluvione in provincia: con altre 250 nuove segnalazioni, il conto dei danni ai privati toccherebbe i cinque milioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA – Si amplia, nel territorio del Comune di Ancona, il conto dei danni per la disastrosa Alluvione che il 18 e il 19 settembre scorsi ha colpito pesantemente alcune parti della città e in particolare la zona dell'Aspio e alcune frazioni. L'ammontare dei danni, tra pubblici e privati Anconatoday.it - Alluvione in provincia: con altre 250 nuove segnalazioni, il conto dei danni ai privati toccherebbe i cinque milioni Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA – Si amplia, nel territorio del Comune di Ancona, ildeiper la disastrosache il 18 e il 19 settembre scorsi ha colpito pesantemente alcune parti della città e in particolare la zona dell'Aspio e alcune frazioni. L'ammontare dei, tra pubblici e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Modigliana il conto delle sole urgenze della seconda alluvione è di 700mila euro - lesionato un ponte che dovrà essere abbattuto - Solo per gli interventi di somma urgenza, l'alluvione del 18 settembre scorso, costerà per il comune di Modigliana 700mila euro, più un importo ancora da calcolare per la ricostruzione, che andrà a sommarsi a quello record da 108 milioni di euro che sono stati riconosciuti come danni... (Forlitoday.it)

Un videoracconto di 14 minuti sull'alluvione al Sedicicorto 2024 - Tra le pellicole internazionali che compongono il programma della 21^ edizione del ‘Sedicicorto Forlì International Film Festival’ c’è anche il cortometraggio "Nadèl de 23" con Cristiano Cavina. Il video racconto, realizzato lo scorso Natale dall’Agenzia di Informazione e comunicazione della... (Forlitoday.it)

Ricordi - indumenti - oggetti e pezzi di vita vissuta spazzati via. Acqua - fango e lacrime : vi racconto l'alluvione - . . Si dice che i proverbi siano la saggezza dei popoli. Quello che spesso sentivo pronunciare alla mia nonna materna era "Dio manda il freddo a seconda dei panni", sublime semplificazione di un più articolato assioma secondo il quale gli ostacoli che la vita ci mette di fronte sono tarati sulla base. (Anconatoday.it)