Alluvione Bologna, le telefonate dei residenti disperati: "Aiuto, mai successa una cosa del genere" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono state davvero tante le chiamate al 112 nelle ore in cui il capoluogo l'Emilia Romagna veniva colpito dall'Alluvione che ha provocato un morto, tremila evacuati e danni ancora da calcolare.

“Mamma - stiamo arrivando” - poi l’alluvione lo trascina via : così è morto Simone Farinelli a Bologna - Un ultimo messaggio alla mamma prima di essere trascinato via dalla corrente dell'alluvione a Bologna. Simone Farinelli e il fratello Andrea stavano tornando a casa dalla madre che li aspettava per cena quando la piena li ha sorpresi. Continua a leggere . Andrea è riuscito a fuggire mentre il 20enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura. (Fanpage.it)

Alluvione a Bologna - il fratello del ragazzo morto : «Gli tenevo la mano poi è sparito. Non potrò più rivederlo. Ho perso tutto» - Il racconto del fratello di Simone, il ragazzo morto sabato in Val di Zena. La loro auto è stata trasportata dalla forza dell'acqua mentre tornavano a casa. (Vanityfair.it)

Ancora disagi per l’alluvione a Bologna e in Emilia-Romagna - esonda un torrente in Calabria - Rimangono invece chiusi al traffico il ponte sul Tiepido di via Curtatona e, a cura della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la provinciale 2. . Oggi è in vigore l’allerta arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. (Quifinanza.it)