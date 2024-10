Alla Diocesi di Cefalù riparte il corso formativo per i ministeri laicali di lettore, accolito e catechista (Di lunedì 21 ottobre 2024) La prossima settimana riprenderà il corso di formazione per i ministeri laicali della Diocesi di Cefalù, aperto a tutti gli operatori pastorali, in particolare ai candidati ai ministeri di lettore, accolito e catechista.Il programma prevede cinque diversi percorsi formativi: Introduzione Alla Palermotoday.it - Alla Diocesi di Cefalù riparte il corso formativo per i ministeri laicali di lettore, accolito e catechista Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La prossima settimana riprenderà ildi formazione per idelladi, aperto a tutti gli operatori pastorali, in particolare ai candidati aidi.Il programma prevede cinque diversi percorsi formativi: Introduzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla Diocesi di Cefalù riparte il corso formativo per i ministeri laicali di lettore, accolito e catechista - La prossima settimana riprenderà il corso di formazione per i ministeri laicali della Diocesi di Cefalù, aperto a tutti gli operatori pastorali, in particolare ai candidati ai ministeri di lettore, ... (palermotoday.it)

Brescia piange la morte del nunzio emerito Morandini - Classe 1937 . Aveva guidato ,sotto Giovanni Paolo II, importanti nunziature dal Guatemala alla Mongolia. Fu consacrato vescovo da Casaroli. Il presule è morto oggi nella sua città natale: Bienno ... (msn.com)

Diocesi: Teggiano-Policastro, domani il convegno pastorale “Nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo” - Domani, martedì 22 ottobre, alle 17, presso il centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo, si terrà il convegno pastorale diocesano di Teggiano-Policastro sul tema “Nella speranza, p ... (agensir.it)