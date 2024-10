Albania, alla premier è andato di traverso il set del più grande kolossal della fiction politica (Di lunedì 21 ottobre 2024) alla bulletta mannara Georgia on My Mind non era riuscito il remake della “signora del west” e neppure la “casa nella prateria”, immaginari del tubo (catodico) a base di canagliate e prepotenze al tempo della sua giovinezza trascorsa tra le bellicose tribù dei Tutti Neri, non solo i Piedi, della Garbatella. Soprattutto perché la casse vuote del governo l’avevano obbligata a dirottare il set dall’altro lato del Mediterraneo: verso la desolazione dell’Est, più indicato per produzioni al risparmio tipo le noiosissime scenografia alla Walter Veltroni su vicende buonistiche ambientate tra gli sterratori dell’Agro Pontino degli anni Trenta, al tempo delle bonifiche bipartisan promosse dopo la riconciliazione immaginaria (quanto così veltroniana politicamente corretta) tra il Duce e Antonio Gramsci. Ilfattoquotidiano.it - Albania, alla premier è andato di traverso il set del più grande kolossal della fiction politica Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)bulletta mannara Georgia on My Mind non era riuscito il remake“signora del west” e neppure la “casa nella prateria”, immaginari del tubo (catodico) a base di canagliate e prepotenze al temposua giovinezza trascorsa tra le bellicose tribù dei Tutti Neri, non solo i Piedi,Garbatella. Soprattutto perché la casse vuote del governo l’avevano obbligata a dirottare il set dall’altro lato del Mediterraneo: verso la desolazione dell’Est, più indicato per produzioni al risparmio tipo le noiosissime scenografiaWalter Veltroni su vicende buonistiche ambientate tra gli sterratori dell’Agro Pontino degli anni Trenta, al tempo delle bonifiche bipartisan promosse dopo la riconciliazione immaginaria (quanto così veltronianamente corretta) tra il Duce e Antonio Gramsci.

