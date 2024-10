Voli per il nord Italia cancellati, in ritardo o dirottati su altri scali: guasto alla sala radar che controlla il traffico aereo nell'area (Di domenica 20 ottobre 2024) Voli cancellati, in ritardo e dirottati: è stato un pomeriggio di passione quello degli aeroporti di Liguria, Piemonte e Lombardia, dovuto a un guasto al sistema operativo della gestione dei Ilmessaggero.it - Voli per il nord Italia cancellati, in ritardo o dirottati su altri scali: guasto alla sala radar che controlla il traffico aereo nell'area Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024), in: è stato un pomeriggio di passione quello degli aeroporti di Liguria, Piemonte e Lombardia, dovuto a unal sistema operativo della gestione dei

Voli cancellati o in ritardo : come funzionano i risarcimenti - Il danno creato ai consumatori è molto elevato, con tanti dei soggetti coinvolti che cercano di ottenere un rimborso del volo cancellato o in ritardo, anche se spesso a scoraggiare da questo tipo di attività sono le procedure spesso lunghe e complesse da seguire. 500 e 3. Si arriva così al 50%. 500 chilometri e a 600 euro per tutte le altre rotte che non rientrano nei parametri descritti. (Quotidiano.net)

Gino Lisa - voli cancellati ma rimborsi mai arrivati : c'è chi attende da quasi un anno - Quello dei mancati (o, nella migliore delle ipotesi, ritardati) rimborsi Lumiwings, comincia a essere un caso. Dopo la segnalazione di una passeggera che, a seguito di una modifica del volo per Bergamo, aveva chiesto il rimborso completo ancora non erogatole, sono diverse le situazioni... (Foggiatoday.it)

Sciopero aerei 11 ottobre - tutti i voli cancellati e garantiti - Mentre per lo sciopero dell’11 ottobre, le fasce di garanzia sono: dalle ore 7:00 alle 10:00 dalle ore 18:00 alle 21:00. Come sempre, invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app. Quali voli saranno cancellati o in ritardo? Lo sciopero aereo del 11 ottobre (che anticipa lo sciopero dei trasporti del 12 e 13) coinvolge i lavoratori Techno Sky, responsabili della ... (Quifinanza.it)