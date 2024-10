Vino, export negli Usa verso quota 2 miliardi di euro (Di domenica 20 ottobre 2024) Le vendite di Vino italiano negli Stati Uniti sono più che raddoppiate in valore nell’ultimo ventennio, per un aumento del 148 per cento, e nel 2024 potrebbero arrivare a sfiorare 1,9 miliardi di euro, il massimo di sempre. Ad affermarlo è un’analisi della Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly a Chicago, con la presenza del presidente nazionale Ettore Prandini e dell’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Nella fiera al Navy Pier della cittadina statunitense Coldiretti ha realizzato un grande stand portando il meglio delle produzioni d’eccellenza lungo lo Stivale, a testimonianza della straordinaria biodiversità che caratterizza il Vigneto Italia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le vendite diitalianoStati Uniti sono più che raddoppiate in valore nell’ultimo ventennio, per un aumento del 148 per cento, e nel 2024 potrebbero arrivare a sfiorare 1,9di, il massimo di sempre. Ad affermarlo è un’analisi della Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly a Chicago, con la presenza del presidente nazionale Ettore Prandini e dell’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Nella fiera al Navy Pier della cittadina statunitense Coldiretti ha realizzato un grande stand portando il meglio delle produzioni d’eccellenza lungo lo Stivale, a testimonianza della straordinaria biodiversità che caratterizza il Vigneto Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La convivialità sfida l'astinenza dal vino. Negli Stati Uniti nasce la campagna Come over october - Se entrambi i continenti hanno sentito l’esigenza di far sentire la propria voce il motivo è da ricercarsi in una vera e propria ventata di neo-proibizionismo che sta attraversando tutto il globo, come dimostrano campagne come il Sober october o il Dry january, ovvero i mesi in cui la gente decide volontariamente di astenersi dal consumo di alcolici. (Gamberorosso.it)

Joker : Folie à Deux sveglia il boxoffice italiano del weekend - ma cade rovinosamente negli USA - Joker: Folie à Deux ha conquistato facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend, dandogli una robusta svegliata, ma la situazione generale del film con Joaquin Phoenix appare più fosca del previsto. Da noi in seconda posizione si fa sentire Vermiglio. (Comingsoon.it)

Vino - coast to coast per il Consorzio Chianti negli Stati Uniti - P. Il 9 ottobre, poi, trasferimento sulla costa ovest, a San Francisco, nella prestigiosa cornice dell’Hyatt Regency, dove il Consorzio torna con grande entusiasmo dopo alcuni anni di inflessione sul mercato locale dovuti alla pandemia. Condurranno il seminario Shelley Lindgren, scrittrice enogastronomica e ristoratrice, ed il Wine Ambassador del Consorzio, Luca Alves. (Lanazione.it)